La dieta buona per il cuore: cosa mangiare in base all’età (Di lunedì 19 settembre 2022) Prevenzione delle malattie cardiovascolari dieta e attività fisica sono fondamentali per contrastare il rischio di malattie cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di mortalità in tutti i Paesi industrializzati. Ma se sul versante delle cure sono stati fatti enormi progressi, la prevenzione stenta ancora ad affermarsi. Una prevenzione che andrebbe però personalizzata in base alle diverse fasi della vita: proprio questo argomento è stato al centro dell’ultimo congresso della SIPREC, società scientifica nata vent’anni fa per affrontare – con un approccio multidisciplinare – i vari fattori che contribuiscono all’insorgenza delle malattie cardiovascolari, dall’ipertensione, al diabete, al fumo di sigaretta, alle dislipidemie. “La prevenzione – afferma il professor Massimo Volpe, presidente della Società Italiana per la Prevenzione ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 settembre 2022) Prevenzione delle malattie cardiovascolarie attività fisica sono fondamentali per contrastare il rischio di malattie cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di mortalità in tutti i Paesi industrializzati. Ma se sul versante delle cure sono stati fatti enormi progressi, la prevenzione stenta ancora ad affermarsi. Una prevenzione che andrebbe però personalizzata inalle diverse fasi della vita: proprio questo argomento è stato al centro dell’ultimo congresso della SIPREC, società scientifica nata vent’anni fa per affrontare – con un approccio multidisciplinare – i vari fattori che contribuiscono all’insorgenza delle malattie cardiovascolari, dall’ipertensione, al diabete, al fumo di sigaretta, alle dislipidemie. “La prevenzione – afferma il professor Massimo Volpe, presidente della Società Italiana per la Prevenzione ...

