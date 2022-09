La Danimarca non ha «vietato» il vaccino per gli under 50 a causa dei dati sulle reazioni avverse (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 19 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute nello screenshot di un articolo intitolato “Covid, dietrofront totale sui vaccini: adesso in Danimarca per gli under 50 sono addirittura vietati”. Lo screenshot oggetto della segnalazione è stato pubblicato il 18 settembre dal canale Telegram “Ugo Fuoco Stop Dittatura Sanitaria” insieme a un commento in cui si legge: «vietato vaccino COVID IN Danimarca. IL PAESE SCANDINAVO, PRIMO AD AVER RIMOSSO GREEN PASS E QUALSIASI TIPO DI RESTRIZIONE, SI ERA GIÀ DISTINTO PER AVER vietato LA VACCINAZIONE DEGLI under 18. DOPO GLI SCONVOLGENTI dati RELATIVI ALLE reazioni avverse OCCORSE AD ALTRE FASCE D’ETÀ ... Leggi su facta.news (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 19 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute nello screenshot di un articolo intitolato “Covid, dietrofront totale sui vaccini: adesso inper gli50 sono addirittura vietati”. Lo screenshot oggetto della segnalazione è stato pubblicato il 18 settembre dal canale Telegram “Ugo Fuoco Stop Dittatura Sanitaria” insieme a un commento in cui si legge: «COVID IN. IL PAESE SCANDINAVO, PRIMO AD AVER RIMOSSO GREEN PASS E QUALSIASI TIPO DI RESTRIZIONE, SI ERA GIÀ DISTINTO PER AVERLA VACCINAZIONE DEGLI18. DOPO GLI SCONVOLGENTIRELATIVI ALLEOCCORSE AD ALTRE FASCE D’ETÀ ...

gparagone : Polonia e Danimarca hanno la loro moneta. Non è affatto detto che fuori dall'#Euro non ci sia vita. Ci sono tanti… - LaVeritaWeb : Copenaghen invita al richiamo solo ultracinquantenni, sanitari e fragili: «Ai giovani non serve». Ma in Italia li v… - Aquila6811 : RT @AllRoundLazio: ?? Dopo 7 giornate, la nostra #Lazio si trova in zona Champions dopo aver collezionato:4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitt… - AllRoundLazio : ?? Dopo 7 giornate, la nostra #Lazio si trova in zona Champions dopo aver collezionato:4 vittorie, 2 pareggi e 1 sco… - BorgeseGiovanni : @creador1996 @SimoneBrisi @s7evinkelevra__ @EgliTare_TaD Non ha messo nemmeno minuti ieri sul 3-0 o sul 4-0. Questo… -