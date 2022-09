La Cultura? Divoriamola

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 settembre 2022) di Roberto Nicolucci* Con soddisfazione registriamo che in Italia è di nuovo in auge il termine. Compare sui social, fa capolino nei tradizionali canali di informazione e qualche libro la sbandiera in copertina. Certo la parola produce un bel suono in bocca: non fosse altro perché, ove se ne parli, è per sottolineare che con lasi mangia eccome! Tutti d’accordo ma niente di nuovo: da ragazzi dicevamo ‘quel libro l’ho divorato’. Come a dire: mi ha preso. E noi dovremmo fare lo stesso con la. Abitarla e abilitarla promuovendola con i mezzi digitali. Su questo il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che per laha stanziato 6,68 miliardi, rimane un’importante piattaforma. Tutto sta a impiegare, senza disperdere un euro, questi fondi enucleando con competenza e scrupolosità i ...