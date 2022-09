La controffensiva ucraina arriva nel Luhansk | riconquistato il villaggio di Bilohorivka

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ladi Kiev non si ferma, almeno per il momento. Ma questi mesi di guerra inhanno insegnato che la guerra va a fasi alterne e che l'instabilità regnerà a lungo. La liberazione ...

La liberazione del ...La controffensiva di Zelensky degli ultimi tempi sta rendendo sempre più debole l'immagine del capo. Credono sul serio che la Russia sia minacciata dagli occidentali e che l'Ucraina sia piena di ...(Adnkronos) – Gli esperti forensi ucraini hanno finora riesumato 146 corpi, per lo più civili, trovati nelle fosse comuni a Izium dopo la fine dell'occupazione russa. Lo ha annunciato il governatore d ...Sono cose che facevano i nazisti 1' DI LETTURA Nelle città e nei villaggi liberati dalla controffensiva ucraina sono state trovate dieci stanze per le torture. A denunciarlo è il presidente…