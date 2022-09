La ‘clausola da miliardi di dollari’ che salva gli allenatori in Europa

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 19 settembre 2022) 2022-09-19 19:25:54 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: EL’inizio di stagione è sempre difficile per alcuni club. La prova di ciò è che ce ne sono già diversiche sono stati licenziati. Il primo è stato Scott Parker, L’ex allenatore del Bournemouth è stato espulso dalla squadra dopo la dolorosa vittoria per 9-0 sul Liverpool in campionato. Ma il più famigerato è stato il licenziamento di Tuchel dal Chelsea. Diversi però sono gliappesi a un filo per i risultati sportivi raggiunti in questi giorni. Il problema per questi club è nel compenso che devono essere corrisposti se non portano a termine il contratto stipulato. Un esempio di questo è stata la decisione presa dal Chelsea. Come riportato da Mail giornaliera, la squadra azzurra ha dovuto pagare 15 milioni di euro a Thomas ...