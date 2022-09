“La città che sale”, a Benevento FdI incontra i candidati alle prossime politiche (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Si è tenuto nel tardo pomeriggio odierno un incontro presso il Bar Strega di Benevento, organizzato dal circolo sannita di Fratelli d’Italia con il coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale. A fare gli onori di casa, la presidentessa del circolo di FdI Ida Santanelli, ai due lati del tavolo Francesco Maria Rubano (candidato alla Camera dei Deputati- collegio uninomilnale Benevento-Alto Casertano) e Marco Cerreto (candidato alla Camera dei Deputati – collegio plurinominale Caserta-Benevento) ed il giovane Niccolò Profeta, portavoce provinciale di Gioventù Nazionale. A pochi giorni dal voto, il candidato Rubano ha fatto il punto della situazione: “Coalizione unita e coesa, strategia comune, territorio per territorio. Segno che il centrodestra raccoglie consensi al di là del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti- Si è tenuto nel tardo pomeriggio odierno un incontro presso il Bar Strega di, organizzato dal circolo sannita di Fratelli d’Italia con il coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale. A fare gli onori di casa, la presidentessa del circolo di FdI Ida Santanelli, ai due lati del tavolo Francesco Maria Rubano (candidato alla Camera dei Deputati- collegio uninomilnale-Alto Casertano) e Marco Cerreto (candidato alla Camera dei Deputati – collegio plurinominale Caserta-) ed il giovane Niccolò Profeta, portavoce provinciale di Gioventù Nazionale. A pochi giorni dal voto, il candidato Rubano ha fatto il punto della situazione: “Coalizione unita e coesa, strategia comune, territorio per territorio. Segno che il centrodestra raccoglie consensi al di là del ...

