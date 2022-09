La casa tra le onde, la recensione: una storia profonda come l’oceano (Di lunedì 19 settembre 2022) La nostra recensione de La casa tra le onde, il nuovo film di Hiroyasu Ishida, regista di Penguin Highway, che anche stavolta porta sugli schermi una storia intensa e dalle mille sfaccettature disponibile dal 16 settembre 2022 sulla piattaforma streaming Netflix. Qual è il sogno e quale la realtà? Spesso da bambini ci siamo persi nei nostri giochi, in mondi che inventavamo sul momento: un viale alberato poteva diventare una foresta, la vasca da bagno un mare in tempesta. Tutto passava per la nostra fantasia, i dolori e i problemi quotidiani venivano assorbiti e trasformati in qualcosa di fantasioso, cambiando nella forma ma non nella sostanza. Ci tenevamo in questa recensione de La casa tra le onde a sottolineare come questo secondo film animato di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022) La nostrade Latra le, il nuovo film di Hiroyasu Ishida, regista di Penguin Highway, che anche stavolta porta sugli schermi unaintensa e dalle mille sfaccettature disponibile dal 16 settembre 2022 sulla piattaforma streaming Netflix. Qual è il sogno e quale la realtà? Spesso da bambini ci siamo persi nei nostri giochi, in mondi che inventavamo sul momento: un viale alberato poteva diventare una foresta, la vasca da bagno un mare in tempesta. Tutto passava per la nostra fantasia, i dolori e i problemi quotidiani venivano assorbiti e trasformati in qualcosa di fantasioso, cambiando nella forma ma non nella sostanza. Ci tenevamo in questade Latra lea sottolinearequesto secondo film animato di ...

