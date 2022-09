La campagna elettorale, tra offese ed urla, sta finendo... per fortuna (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra una settimana, a quest’ora, sarà tutto finito. O meglio. Tra una settimana a quest’ora avremo ancora giornali, tv e siti piene di politici a raccontarci altre piccole bugie davanti ai risultati ufficiali delle elezioni politiche, soprattutto dopo aver provato a venderci la ricetta per un paese migliore ci diranno che hanno vinto tutti. Il centrodestra lo dirà se, come dicono tutti i sondaggisti, dovrebbe avere in mano la maggioranza dei seggi in entrambe le camere. La sinistra, come da abitudine, troverà un modo per parlare di buon risultato, comunque vada. Conte griderà al trionfo per aver toccato il 15% quando tutti davano per morto il Movimento 5 Stelle. Renzi e Calenda senza Draghi come premier, senza la sua agenda e forse senza nemmeno il suo voto ci diranno chissà cosa. Anzi forse sarà solo Calenda a dover parlare, dato che Renzi gli ha lasciato il ruolo di frontman. Di ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra una settimana, a quest’ora, sarà tutto finito. O meglio. Tra una settimana a quest’ora avremo ancora giornali, tv e siti piene di politici a raccontarci altre piccole bugie davanti ai risultati ufficiali delle elezioni politiche, soprattutto dopo aver provato a venderci la ricetta per un paese migliore ci diranno che hanno vinto tutti. Il centrodestra lo dirà se, come dicono tutti i sondaggisti, dovrebbe avere in mano la maggioranza dei seggi in entrambe le camere. La sinistra, come da abitudine, troverà un modo per parlare di buon risultato, comunque vada. Conte griderà al trionfo per aver toccato il 15% quando tutti davano per morto il Movimento 5 Stelle. Renzi e Calenda senza Draghi come premier, senza la sua agenda e forse senza nemmeno il suo voto ci diranno chissà cosa. Anzi forse sarà solo Calenda a dover parlare, dato che Renzi gli ha lasciato il ruolo di frontman. Di ...

CarloCalenda : Non è un caso che sulla notizia si sia lanciato tutto il @pdnetwork condannando il “molestatore” Richetti a prescin… - sebmes : Questa è la tredicesima campagna elettorale per il Parlamento alla quale assisto da quando ho cominciato a fare il… - EnricoLetta : Ultima domenica di campagna elettorale. Verso Monza, dove saremo #insieme ai sindaci del #buongoverno del centrosin… - jimmomo : Per fortuna queste parole ???? non sono di Scholz, come erroneamente riporta il titolo, ma del presidente dell'SPD. R… - Miky3881 : RT @jacopo_iacoboni: la campagna elettorale di Conte è uno dei punti più bassi e disdicevoli della storia del populismo in Italia. -