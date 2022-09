La bolletta passa da 5mila a 18mila euro, lo sfogo dell’imprenditore: “Un insulto al nostro lavoro” (Di lunedì 19 settembre 2022) Gelateria Fassi, la bolletta passa da 5mila a 18mila euro “Un insulto al nostro lavoro”: così Andrea Fassi, pronipote del fondatore di Fassi, storica gelateria di Roma e amministratore delegato della società, si sfoga sui social dopo aver ricevuto la bolletta dell’energia da quasi 18mila euro, a fronte dei poco meno dei 5mila pagati lo scorso anno nello stesso periodo. “Io faccio questo lavoro al mio meglio – scrive Andrea Fassi su Facebook – Combatto l’alzarsi del sole, combatto me stesso, combatto un settore gonfio di invidia, vivo un territorio degradato, sopporto il poco valore dato alle aziende in questo paese, ingoio l’imborghesirsi del cibo con mezzo mondo che ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022) Gelateria Fassi, lada“Unal”: così Andrea Fassi, pronipote del fondatore di Fassi, storica gelateria di Roma e amministratore delegato della società, si sfoga sui social dopo aver ricevuto ladell’energia da quasi, a fronte dei poco meno deipagati lo scorso anno nello stesso periodo. “Io faccio questoal mio meglio – scrive Andrea Fassi su Facebook – Combatto l’alzarsi del sole, combatto me stesso, combatto un settore gonfio di invidia, vivo un territorio degradato, sopporto il poco valore dato alle aziende in questo paese, ingoio l’imborghesirsi del cibo con mezzo mondo che ...

