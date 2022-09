La Banda Bassotti Ilary Blasi | il video segreto in mano a Totti | viene giù tutto

(Di lunedì 19 settembre 2022) Nel dossier che stanno mettendo insieme gli avvocati di Francesco(Rita Bernardini de Pace, che affiancherà il suo legale Antonio Conte) ci sono anche alcuni screen shot dei messaggi hot diall'amante e ildella sicurezza della banca nel quale si vedrebbe la showgirl e suo padre prendere i Rolex dalla cassetta di sicurezza. Sono queste le informazioni in possesso di Roberto D'Agostino a proposito della causa di divorzio che vede coinvolti "il re e la regina di Roma". Ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena (La7), Dago spiega che non era difficile ottenere il filmato dalla banca: "sa che, insieme al padre, vanno in banca aprono la cassetta di sicurezza e come lasi portano via i Rolex. Ovviamente la ...

gselvaggia : @mara_carfagna @Azione_it @ItaliaViva @Mezzorainpiu @RaiTre Dio Santo.... voi siete talmente inaffidabili -secondar… - Paolameno : @ItaliaViva @matteorenzi Infatti, anche tuo padre parla di voi come Banda Bassotti. - ivanproletario : RT @EHDonbass: Comunicado de la Caravana Antifascista de Banda Bassotti - EHDonbass : RT @EHDonbass: Comunicado de la Caravana Antifascista de Banda Bassotti - NicNic92203 : @sbonaccini @nuovaferrara E chi se ne frega ,manca il tuo padrone il truffatore d Arabia Saudita di rignano e la banda bassotti -

La Gazzetta dello Sport

Poi torna sulla questione dei Rolex ed gli ipotetici messaggi erotici trovati da Totti : Totti e il padre si sono recati in banca e come lasi sono portati via i Rolex. L'avvocato ha ...Poi la storia dei Rolex , Totti è andato in banca e si è fatto dare i filmati della. Queste sono informazioni che ho io. Sarà un processo devastante. Alex Nuccetelli ha confermato Dago ... Peterson: “piccola” Nazionale assomigli tanto alla mia Banda Bassotti Ilary Blasi e Francesco Totti sono sempre al centro del gossip. Dopo Domenica In, Roberto D'Agostino è stato ospite a Non è l'Arena.Prima a "Domenica In" poi a "Non è l'Arena", Roberto D'Agostino ha svelato nuovi dettagli sulla separazione tra Totti e Ilary ...