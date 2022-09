Kvaratskhelia Fifa 23 | tifosi del Napoli spiazzati | valutazione inspiegabile

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 19 settembre 2022) . Storce un po’ il naso l’overall scelto per il nuovo idolo della squadra di Spalletti. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’impatto devastante in questi primi mesi in Italia ha permesso a Khvichadi avere un posto speciale nel cuore deidel. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.