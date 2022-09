Kiev: “Russia lancia 8 missili su Zaporizhzhia e attacca l’area di Mykolaiv vicino alla centrale nucleare. Esplosione a 300 metri dai reattori” (Di lunedì 19 settembre 2022) Doppio attacco russo in due aree che ospitano centrali nucleari. A denunciare i raid sono le autorità di Kiev. Solo il 16 settembre scorso la centrale nucleare era stata ricollegata alla rete elettrica, oggi nelle prime ore del mattino l’esercito russo ha lanciato otto missili su Zaporizhzhia, città dell’Ucraina sud-orientale dove si trova il sito. Una notizia che arriva dal capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh sui social: “Secondo le prime informazioni uno dei razzi ha colpito il centro regionale di Zaporizhzhia vicino al fiume Dnipro. Non ci sono ancora informazioni di eventuali vittime o feriti”, ha scritto. Nel mirino di Mosca anche un’altra zona che ospita una centrale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Doppio attacco russo in due aree che ospitano centrali nucleari. A denunciare i raid sono le autorità di. Solo il 16 settembre scorso laera stata ricollegatarete elettrica, oggi nelle prime ore del mattino l’esercito russo hato ottosu, città dell’Ucraina sud-orientale dove si trova il sito. Una notizia che arriva dal capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh sui social: “Secondo le prime informazioni uno dei razzi ha colpito il centro regionale dial fiume Dnipro. Non ci sono ancora informazioni di eventuali vittime o feriti”, ha scritto. Nel mirino di Mosca anche un’altra zona che ospita una...

nelloscavo : #Ucraina 20 civili uccisi da #Russia per ogni civile coinvolto da reazione di #Kiev #Kyiv L'analisi dei dati #ONU c… - GiovaQuez : Medvedev: 'Un certo Zelensky ha detto che non avrebbe dialogato con chi dà ultimatum. Questi sono solo un piccolo r… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia vuole far finire il conflitto in Ucraina 'il prima possibile', ma Kiev 'rifiuta i negoziati'. L… - News24_it : Ucraina, Kiev: 'Russia ha colpito di nuovo Zaporizhzhia' - RiminiFuturo : RT @nelloscavo: #Ucraina 20 civili uccisi da #Russia per ogni civile coinvolto da reazione di #Kiev #Kyiv L'analisi dei dati #ONU conferma… -