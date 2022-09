Kiev, nuova esplosione nell'aeroporto di Melitopol occupata (Di lunedì 19 settembre 2022) Un'altra potente esplosione è stata segnalata nell'area dell'aeroporto di Melitopol, nel sud dell'Ucraina, controllato dalle forze russe. Lo ha riferito il sindaco Ivan Fedorov, spiegando che al ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Un'altra potenteè stata segnalata'area dell'di, nel sud dell'Ucraina, controllato dalle forze russe. Lo ha riferito il sindaco Ivan Fedorov, spiegando che al ...

Gramoz80006405 : #Zelensky sta facendo pressioni su Joe #Biden affinché chieda agli Stati Uniti di fornire a Kiev un'arma nuova e pi… - VendutoCorrotto : RT @RenzoLaBianca: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta facendo pressione su Joe Biden affinché gli Stati Uniti forniscano a Kiev u… - RenzoLaBianca : Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta facendo pressione su Joe Biden affinché gli Stati Uniti forniscano a K… - Corrado261946 : @Lucillab4 @NunziaNunzia5 Nemmeno Zelensky sa cosa deve fare se non gli viene passata la velina dalla fam. Biden; i… - SantaK69086335 : RT @PMO_W: In sintesi: *almeno* dal 2014, Nuland 'fu*k the EU', gli USA, anche via UK, perseguono, facendo leva su Kiev (e 'new Europe') il… -