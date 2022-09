Kate Middleton inflessibile coi figli: George e Charlotte dietro al carro funebre della Regina (Di lunedì 19 settembre 2022) Kate Middleton e William hanno deciso che George (9 anni) e Charlotte (7 anni) non solo prendono parte ai funerali della bisnonna, la Regina Elisabetta, ma devono seguire a piedi anche il carro funebre. L’unico ad essere risparmiato è Louis, il terzogenito della coppia, considerato troppo piccolo (4 anni). George e Charlotte costretti a partecipare al corteo funebre In un primo momento George e Charlotte dovevano arrivare all’Abbazia di Westminster in auto, insieme a Kate Middleton e a Camilla. Ma il protocollo, in accordo coi Principi del Galles, è stato cambiato e i Royal baby devo camminare al fianco di mamma e papà ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 settembre 2022)e William hanno deciso che(9 anni) e(7 anni) non solo prendono parte ai funeralibisnonna, laElisabetta, ma devono seguire a piedi anche il. L’unico ad essere risparmiato è Louis, il terzogenitocoppia, considerato troppo piccolo (4 anni).costretti a partecipare al corteoIn un primo momentodovevano arrivare all’Abbazia di Westminster in auto, insieme ae a Camilla. Ma il protocollo, in accordo coi Principi del Galles, è stato cambiato e i Royal baby devo camminare al fianco di mamma e papà ...

