Kate e Meghan riciclano gli abiti al funerale di Elisabetta. Ma c'è chi gli ruba la scena (Di lunedì 19 settembre 2022) Londra oggi conta due milioni di persone per strada, tra cittadini e turisti, riuniti per un ultimo addio alla Regina Elisabetta. Arrivati per ultimi a Westminster, la Royal Family inglese è al completo. Sotto ai riflettori le donne di Buckingham Palace, a partire dalla regina consorte Camilla a Kate Middleton e Meghan Markle. Gli outfit delle ultime, molto attesi dai fan, si sono rivelati essere formali e composti, proprio come richiedeva il dress-code. Pur essendo delle versioni nere di modelli già indossati precedentemente. Impeccabile ed elegantissima è stata però la principessina Charlotte, a sorpresa, a catalizzare l'attenzione ai funerali Regina Elisabetta. Kate Middleton impeccabile: non sbaglia mai Già dai giorni scorsi la Principessa del Galles aveva dato dimostrazione della sua serietà ...

ferrarilau2806 : RT @Vale41229116: ma l'eleganza e lo stile di Meghan e Kate #QueenElizabethII - ferrarilau2806 : RT @alem952: Kate e Meghan, semplicemente stupende. #queensfuneral #QueenElizabethII #QueenElizabeth - StevenT_Who : @Gl3_92 A me Meghan sta antipatica. Bella per carità...però non ha un'unghia di Kate - gessica19 : @asktovinnie @edvyildizs La veletta non la indossavano in serie: Sophie, Beatrice, Zara nipoti della regina e nemme… - Musicismyplanet : @MadameA02 Io preferisco Kate, sobria ed elegante vera, al contrario di Meghan -