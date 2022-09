Juventus | retroscena Allegri-Di Maria | rapporto già incrinato Il motivo

(Di lunedì 19 settembre 2022) Iltra l’allenatore dellae l’attaccante Disi sarebbe già sfilacciato: ilAll’indomani della sconfitta in casa del Monza, La Gazzetta dello Sport ha analizzato ildicon il resto del gruppo. In particolare con Di, che sembra già non seguire più l’allenatore., si legge, lo aspettava come manna per risollevare la squadra con la sua qualità, il Fideo però ha giocato svogliato e con la testa già alla nazionale. Dopo pochi mesi iltra i due sembra essersi già sfilacciato, complice la gestione del giocatore durante l’infortunio. Diavrebbe preferito più cautela, aver affrettato il rientro lo ha costretto a un nuovo ...

Tutta la Juve sotto il settore ospiti del U - Power di Monza a prendersi i fischi dei suoi tifosi: immobile, stordita, col morale sotto gli scarpini. La scena è la stessa del post match col Benfica, ...Complici le difficoltà incontrate finora anche dalle altre grandi, lasarebbe tutt'altro che tagliata fuori dalla lotta Scudetto: anzi, la aspetterebbe una rimonta molto più facile di quella ... Juve e Allegri, i retroscena: ecco quando si tireranno le somme Le colpe non ricadono solo su Allegri Ha del clamoroso quanto accaduto ieri allo Stadio Brianteo nella gara che vedeva la Juventus ospite in casa del Monza. Un'inaspettata sconfitta da parte dei bianc ...La sconfitta che la Juventus ha rimediato in casa del Monza è un’altra mazzata tremenda ad un ambiente già gravemente sotto pressione in questo inizio di stagione. Non solo per quanto riguarda allenat ...