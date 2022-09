Juventus | Pogba sui social | “Non molliamo mai La stagione è ancora lunga”

(Di lunedì 19 settembre 2022) Paultramite Instagram ha voluto caricare il popolo bianconero, dopo una settimana difficilissima, sia in campionato che in Champions. Il francese ha pubblicato una foto di squadra con scritto: “Nonmai. La. Siamo la Juve”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Labile(@paul) SportFace.

Pogba gode della protezione della polizia dopo le minacce subite lo scorso luglio da sconosciuti. Gli inquirenti stanno indagando sulla tentata estorsione e hanno fermato il fratello di Pogba. Secondo il quotidiano francese il centrocampista bianconero sarebbe tutelato dalla polizia per ogni spostamento tra Torino e la Francia dopo le minacce subite.