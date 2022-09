Juventus, Pogba sotto scorta dalla polizia di Torino (Di lunedì 19 settembre 2022) Paul Pogba è finito sotto scorta a Torino. “Vittima di ripetuti tentativi di estorsioni e intimidazioni negli ultimi sei mesi – scrive Le Parisien -, il centrocampista della Francia e della Juventus di Torino beneficia della stretta sicurezza della polizia in Italia, dove risiede”. La notizia è stata confermata da un membro dell’entourage del calciatore. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Paulè finito. “Vittima di ripetuti tentativi di estorsioni e intimidazioni negli ultimi sei mesi – scrive Le Parisien -, il centrocampista della Francia e delladibeneficia della stretta sicurezza dellain Italia, dove risiede”. La notizia è stata confermata da un membro dell’entourage del calciatore. SportFace.

