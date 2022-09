Juventus, Pogba messo sotto scorta a Torino: il motivo! (Di lunedì 19 settembre 2022) Continua il momento negativo per Paul Pogba, non solo nel mondo del calcio. L’intreccio che lega il centrocampista francese alla Juve sembra essere veramente forte: il momento peggiore della Vecchia Signora negli ultimi 10 anni coincide con quello del Polpo. Oltre ai noti problemi di infortuni, anche la quotidianità va assumendo una prospettiva sempre più torbida. A portare sconforto nella vita di Pogba ci sta pensando l’affaire di estorsioni e rigiri che vede coinvolto il fratello Mathias, arrestato giorni fa. FOTO: Getty – Pogba-Juventus-Chivas Infatti dalla Francia arrivano conferme, secondo Le Parisien, che il 10 bianconero sarebbe ora sotto scorta. Il francese avrebbe ricevuto tentativi di estorsioni ed intimidazioni tali da rendere necessaria la presenza della ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 settembre 2022) Continua il momento negativo per Paul, non solo nel mondo del calcio. L’intreccio che lega il centrocampista francese alla Juve sembra essere veramente forte: il momento peggiore della Vecchia Signora negli ultimi 10 anni coincide con quello del Polpo. Oltre ai noti problemi di infortuni, anche la quotidianità va assumendo una prospettiva sempre più torbida. A portare sconforto nella vita dici sta pensando l’affaire di estorsioni e rigiri che vede coinvolto il fratello Mathias, arrestato giorni fa. FOTO: Getty –-Chivas Infatti dalla Francia arrivano conferme, secondo Le Parisien, che il 10 bianconero sarebbe ora. Il francese avrebbe ricevuto tentativi di estorsioni ed intimidazioni tali da rendere necessaria la presenza della ...

