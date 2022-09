Juventus, la sconfitta era inevitabile: la statistica che nessuno conosceva (Di lunedì 19 settembre 2022) La Juventus, dopo due pareggi, ha perso contro il Monza in una gara giocata malissimo; andiamo a vedere perché il risultato era inevitabile. Ci si aspettava una reazione prima della sosta e invece così non è stato; la Juventus cade in casa del Monza regalando al club neopromosso la prima vittoria in campionato. Novanta minuti in cui i bianconeri hanno fatto veramente poco senza mai dare l’impressione di mettere in difficoltà l’avversario; l’unico vero pericolo è stato il colpo di testa di Kean sul risultato di uno a zero. Alla fine i ragazzi di Allegri (in tribuna per squalifica) hanno perso; cerchiamo di capire il perché la sconfitta era inevitabile. LaPresseIn queste settimane di sosta, nonostante la partenze dei vari giocatori nelle rispettive nazionali, bisognerà trovare una serie di soluzioni. ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 19 settembre 2022) La, dopo due pareggi, ha perso contro il Monza in una gara giocata malissimo; andiamo a vedere perché il risultato era. Ci si aspettava una reazione prima della sosta e invece così non è stato; lacade in casa del Monza regalando al club neopromosso la prima vittoria in campionato. Novanta minuti in cui i bianconeri hanno fatto veramente poco senza mai dare l’impressione di mettere in difficoltà l’avversario; l’unico vero pericolo è stato il colpo di testa di Kean sul risultato di uno a zero. Alla fine i ragazzi di Allegri (in tribuna per squalifica) hanno perso; cerchiamo di capire il perché laera. LaPresseIn queste settimane di sosta, nonostante la partenze dei vari giocatori nelle rispettive nazionali, bisognerà trovare una serie di soluzioni. ...

