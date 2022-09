Juve, Luciano Moggi: “Esonero Allegri? Resterà sulla panchina e riuscirà ad invertire la rotta” (Di lunedì 19 settembre 2022) Luciano Moggi, ha commentato a Adnkronos le voci inerenti alla possibilità di vedere esonerato Massimiliano Allegri. “Max è un allenatore esperto e riuscirà a invertire la rotta. Se tiene duro a gennaio, dopo il mondiale, inizierà un’altra stagione e può cambiare tutto. Montero come sostituto? Non c’è dubbio che sia un grande tecnico con conoscenze tecniche, carisma e carattere ma Resterà comunque all’Under 19 perché Allegri non verrà esonerato”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022), ha commentato a Adnkronos le voci inerenti alla possibilità di vedere esonerato Massimiliano. “Max è un allenatore esperto ela. Se tiene duro a gennaio, dopo il mondiale, inizierà un’altra stagione e può cambiare tutto. Montero come sostituto? Non c’è dubbio che sia un grande tecnico con conoscenze tecniche, carisma e carattere macomunque all’Under 19 perchénon verrà esonerato”. SportFace.

