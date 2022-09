Juve, Allegri in discussione: spunta l'idea Montero (Di lunedì 19 settembre 2022) Maurizio Arrivabene ha associato alla 'follia' l'idea di un esonero di Max Allegri a questo punto della stagione. Ma certo né lui né i tifosi avrebbero immaginato un crollo della Juve così evidente a ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Maurizio Arrivabene ha associato alla 'follia' l'di un esonero di Maxa questo punto della stagione. Ma certo né lui né i tifosi avrebbero immaginato un crollo dellacosì evidente a ...

MCriscitiello : Allegri raggiunge gli spogliatoi scortato immagini #sportitalia @tvdellosport Disastro Juve - pisto_gol : Il #Monza che batte la #Juve dominando nel gioco, e con #Rovella-di proprietà della Juventus- migliore in campo, è… - Gazzetta_it : Juve, fallire la Champions costa più che esonerare Allegri - Giovann14793883 : RT @LeonettiFrank: Maggior responsabilità in termini di campo d'azione e decisioni ad Andreini, ex preparatore di Donadoni, fiducia ad Alle… - lorlopane : @mirkobab Da Interista in queste giornate negative, le uniche soddisfazioni arrivano da casa Juve. Allegri uno di noi. #ALLEGRIIN -