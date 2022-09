Johnny Gargano: “Vorrei avere un match a WrestleMania contro Tommaso Ciampa” (Di lunedì 19 settembre 2022) Uno dei ritorni più apprezzati degli ultimi mesi, ovvero da quando Triple H è al comando, è stato sicuramente quello di Johnny Gargano che ha fatto il suo ritorno in quel di Raw e nel mentre ha già anche lottato un primo match di ritorno contro Chad Gable la settimana scorsa a Raw. Gargano è riconosciuto per le sue grandi abilità in ring e si è reso protagonista, ad NXT, di match veramente ottimi e che tutt’ora sono ricordati con molto piacere nelle menti dei fan. Amici Nemici In una recente intervista è stato chiesto a Johnny Gargano chi vorrebbe come avversario in quel di WrestleMania, Johnny ha nominato diversi nomi tra cui quelli Seth “Freakin” Rollins, AJ Styles, Randy Orton e altri. Ma la sua scelta ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 19 settembre 2022) Uno dei ritorni più apprezzati degli ultimi mesi, ovvero da quando Triple H è al comando, è stato sicuramente quello diche ha fatto il suo ritorno in quel di Raw e nel mentre ha già anche lottato un primodi ritornoChad Gable la settimana scorsa a Raw.è riconosciuto per le sue grandi abilità in ring e si è reso protagonista, ad NXT, diveramente ottimi e che tutt’ora sono ricordati con molto piacere nelle menti dei fan. Amici Nemici In una recente intervista è stato chiesto achi vorrebbe come avversario in quel diha nominato diversi nomi tra cui quelli Seth “Freakin” Rollins, AJ Styles, Randy Orton e altri. Ma la sua scelta ...

