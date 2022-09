Italia, Verratti non ce la fa: al suo posto Mancini chiama Frattesi (Di lunedì 19 settembre 2022) Marco Verratti ha dovuto dare forfait alla chiamata dell’Italia, Mancini al suo posto chiama Davide Frattesi del Sassuolo Marco Verratti ha dovuto dare forfait alla chiamata dell’Italia, Mancini al suo posto chiama Davide Frattesi del Sassuolo. A confermarlo è lo stesso Ct della Nazionale in conferenza stampa. Dunque Frattesi andrà ad aggiungersi ai 28 chiamati per le due sfide di Nations League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Marcoha dovuto dare forfait allata dell’al suoDavidedel Sassuolo Marcoha dovuto dare forfait allata dell’al suoDavidedel Sassuolo. A confermarlo è lo stesso Ct della Nazionale in conferenza stampa. Dunqueandrà ad aggiungersi ai 28ti per le due sfide di Nations League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

