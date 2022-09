Italia - Usa, dal 21 al 23 a Roma primo Festival cultura americana (Di lunedì 19 settembre 2022) Si svolge dal 21 al 23 settembre a Roma, presso il Centro studi americani, il primo Festival della cultura americana, nato dalla volontà di collaborazione del Centro con le maggiori università italo - ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Si svolge dal 21 al 23 settembre a, presso il Centro studi americani, ildella, nato dalla volontà di collaborazione del Centro con le maggiori università italo - ...

