Italia-Svezia, Coppa Davis: terza vittoria di fila, adesso gli USA (Di lunedì 19 settembre 2022) Inarrestabile o quasi la Nazionale Italiana di tennis sul campo di Bologna. I ragazzi di capitan Filippo Volandri hanno messo a referto la terza vittoria consecutiva battendo, anche, la compagine scandinava nella giornata di ieri. Gli azzurri, già in possesso del pass che spalanca le porte alla fase finale che si disputerà a Malaga, certificano il primato nel raggruppamento d’appartenenza al termine di un percorso netto. Sotto ai colpi delle racchette nostrane, infatti, sono cadute Croazia (altra qualificata), Argentina e Svezia. L’ultima sfida di Coppa Davis, proprio Italia-Svezia, si è conclusa 2-1 per gli Italiani al termine di una gara sempre in bilico decisa, questa volta, dal sfida in modalità doppio. Era importante vincere e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Inarrestabile o quasi la Nazionalena di tennis sul campo di Bologna. I ragazzi di capitan Filippo Volandri hanno messo a referto laconsecutiva battendo, anche, la compagine scandinava nella giornata di ieri. Gli azzurri, già in possesso del pass che spalanca le porte alla fase finale che si disputerà a Malaga, certificano il primato nel raggruppamento d’appartenenza al termine di un percorso netto. Sotto ai colpi delle racchette nostrane, infatti, sono cadute Croazia (altra qualificata), Argentina e. L’ultima sfida di, proprio, si è conclusa 2-1 per glini al termine di una gara sempre in bilico decisa, questa volta, dal sfida in modalità doppio. Era importante vincere e ...

Eurosport_IT : MATTEO È INGIOCABILE ?????? Terza vittoria di fila per Berrettini in Coppa Davis, che regala anche il primo punto all… - SuperTennisTv : ????Italia ?? Svezia???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? E. Ymer Sinner ?? M. Ymer Fognini/Bolelli… - Agenzia_Ansa : Matteo Berrettini batte Elias Ymer nel primo incontro della sfida tra Italia e Svezia, in corso a Bologna, valida p… - ErnestoNatali : RT @magicaGrmente22: @EnricoLetta La Svezia sia di esempio. Le emergenze quanto siete pericolosi. Per le donne in particolare. Dio .Patri… - lasperanza54 : @Gimmi52296693 Ora che in Svezia si sono svegliati e dal 26 anche l'Italia ricomincerà a vivere,voglio sperare che… -