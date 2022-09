Italia, Mancini: “Tonali è da valutare, sugli attaccanti..” (Di lunedì 19 settembre 2022) Mancini Italia- Stop momentaneo della Serie A che, darà spazio alla Nations League, dove l’Italia sarà occupata per 2 partite. L’allenatore della nazionale di calcio, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Coverciano alla conferenza di presentazione delle prossime due gare in Nations League. I nostri ragazzi, sfideranno Venerdì sera l’Inghilterra e lunedì 26 l’Ungheria di Marco Rossi. Il mister azzurro ha parlato di vari argomenti, legati alle condizioni di Tonali e di altri giocatori, di seguito le sue parole: Sulla Nations League: “Sarà importante il risultato, questo è un gruppo dove può ancora accadere di tutti. Dobbiamo provare a vincere entrambe le partite per provare ad arrivare prima. Poi, insieme ai giocatori più esperti, ci sono anche alcuni dei giovani chiamati a giugno” Sulle ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 19 settembre 2022)- Stop momentaneo della Serie A che, darà spazio alla Nations League, dove l’sarà occupata per 2 partite. L’allenatore della nazionale di calcio, Roberto, ha parlato ai microfoni di Coverciano alla conferenza di presentazione delle prossime due gare in Nations League. I nostri ragazzi, sfideranno Venerdì sera l’Inghilterra e lunedì 26 l’Ungheria di Marco Rossi. Il mister azzurro ha parlato di vari argomenti, legati alle condizioni die di altri giocatori, di seguito le sue parole: Sulla Nations League: “Sarà importante il risultato, questo è un gruppo dove può ancora accadere di tutti. Dobbiamo provare a vincere entrambe le partite per provare ad arrivare prima. Poi, insieme ai giocatori più esperti, ci sono anche alcuni dei giovani chiamati a giugno” Sulle ...

GoalItalia : L’Italia può cambiare volto: tante assenze per Mancini, possibile il cambio di modulo ???? - whtylly : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Tutti in fila dietro Lucio ?? Pronto soccorso panchine a rischio ?? Ital… - Aquila6811 : RT @Max_883: E comunque abbiamo capito anche stavolta che #Mancini si 'accolla' #Immobile perché costretto. Prima lo era per i numeri da f… - NotiziarioC : Italia verso la Nations League. Parla Mancini: «Ricominciamo a ricostruire» - LazioChannel : Convocati Italia, 3 i laziali scelti dal Ct Roberto Mancini #Italia #Mancini #Nazionale -