Italia, Mancini sui convocati: «Ecco perché alcuni big sono rimasti a casa» (Di lunedì 19 settembre 2022) Le dichiarazioni del CT dell’Italia Roberto Mancini, che ha chiarito alcuni punti sui convocati per le gare di Nations League Le parole del CT dell’Italia Roberto Mancini, che ha motivato alcune scelte così: CONVOCAZIONI – «Spinazzola mi ha chiesto di restare a casa siccome non sta benissimo e vuole lavorare queste due settimane. Non volevo chiamarne tantissimi anche perché c’è già chi fa tante partite. Di bravi ne sono rimasti a casa diversi». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Le dichiarazioni del CT dell’Roberto, che ha chiaritopunti suiper le gare di Nations League Le parole del CT dell’Roberto, che ha motivato alcune scelte così: CONVOCAZIONI – «Spinazzola mi ha chiesto di restare asiccome non sta benissimo e vuole lavorare queste due settimane. Non volevo chiamarne tantissimi anchec’è già chi fa tante partite. Di bravi nediversi». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

