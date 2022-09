Italia, Immobile: “Volevo lasciare la Nazionale, ma questa squadra ha ancora bisogno di noi veterani” (Di lunedì 19 settembre 2022) L’attaccante della Nazionale Ciro Immobile, ai microfoni di Radio Rai, ha parlato di un suo possibile ritiro dall’azzurro, dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Queste le parole dell’attaccante: “Volevo lasciare l’Italia. Quando si hanno certe sconfitte vengono in mente tante cose. Poi ho parlato con Mancini, a mente lucida, e mi sembrava avesse bisogno ancora di me. C’è ancora bisogno di noi veterani, per la rinascita e accompagnare al meglio i ragazzi nuovi. Ora comincia per noi la rimonta per il prossimo Europeo e Mondiale”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) L’attaccante dellaCiro, ai microfoni di Radio Rai, ha parlato di un suo possibile ritiro dall’azzurro, dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Queste le parole dell’attaccante: “l’. Quando si hanno certe sconfitte vengono in mente tante cose. Poi ho parlato con Mancini, a mente lucida, e mi sembrava avessedi me. C’èdi noi, per la rinascita e accompagnare al meglio i ragazzi nuovi. Ora comincia per noi la rimonta per il prossimo Europeo e Mondiale”. SportFace.

marielSiviglia : RT @cresce_m: Malato di Sla e immobile a letto, non può ottenere lo Spid: 'Deve venire lui'. Antonio Brocani lotta da 11 anni contro la mal… - CalcioPillole : Ciro #Immobile, attaccante della #Lazio, ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a decidere di non lasciare l'… - sportface2016 : Italia, #Immobile: “Volevo lasciare la Nazionale, ma questa squadra ha ancora bisogno di noi veterani” - curiosamen : RT @cresce_m: Malato di Sla e immobile a letto, non può ottenere lo Spid: 'Deve venire lui'. Antonio Brocani lotta da 11 anni contro la mal… - cmdotcom : #Immobile: 'Volevo lasciare la Nazionale, ma Mancini ha ancora bisogno di me' #Italia -