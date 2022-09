Italia, il ct Mancini: “Ecco le condizioni di Politano. Milan-Napoli bella partita” (Di lunedì 19 settembre 2022) Roberto Mancini ha svolto la conferenza stampa della Nazionale per parlare delle convocazioni in vista degli impegni di Nations League. L’Italia scenderà in campo contro Inghilterra (23 settembre a Milano) e Ungheria (26 settembre a Budapest). Matteo Politano è nella lista dei convocati ieri è uscito anzitempo a causa di un infortunio. Il commissario tecnico ha fatto luce sulle condizioni dell’ex calciatore, tra gli altri, di Inter e Sassuolo: “Matteo Politano sta abbastanza bene”. Il calciatore del Napoli prenderà di conseguenza parte ai prossimi impegni della Nazionale: un bel sospiro di sollievo anche per Luciano Spalletti. Sulla condizione degli altri calciatori Mancini afferma: “Spinazzola mi ha chiamato e mi ha detto che non si sente benissimo, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 settembre 2022) Robertoha svolto la conferenza stampa della Nazionale per parlare delle convocazioni in vista degli impegni di Nations League. L’scenderà in campo contro Inghilterra (23 settembre ao) e Ungheria (26 settembre a Budapest). Matteoè nella lista dei convocati ieri è uscito anzitempo a causa di un infortunio. Il commissario tecnico ha fatto luce sulledell’ex calciatore, tra gli altri, di Inter e Sassuolo: “Matteosta abbastanza bene”. Il calciatore delprenderà di conseguenza parte ai prossimi impegni della Nazionale: un bel sospiro di sollievo anche per Luciano Spalletti. Sulla condizione degli altri calciatoriafferma: “Spinazzola mi ha chiamato e mi ha detto che non si sente benissimo, ...

DiMarzio : .@Azzurri, la conferenza stampa di Roberto #Mancini - infoitsport : Italia, Mancini: 'Spinazzola non si sente benissimo. Pellegrini da valutare tra oggi e domani' - infoitsport : Mancini: 'L'Italia col 3-5-2? Non lo scarto a priori, ma la priorità deve essere giocare bene' - infoitsport : Italia, Mancini: “Nations League? Può succedere di tutto. Gli infortunati…” - infoitsport : Italia, Mancini: 'Out Verratti. Valuteremo Pellegrini, serve entusiasmo' -