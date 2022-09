Italia, c’è il debutto di ‘Azzurri Live’: la diretta social da Coverciano (Di lunedì 19 settembre 2022) “Martedì alle ore 11 debutterà ‘Azzurri Live’, trenta minuti in diretta dal Centro Tecnico Federale di Coverciano in compagnia dei calciatori della Nazionale per raccontare il dietro le quinte del raduno azzurro e non solo”. Lo fa sapere la FIGC con una nota. ” ‘Azzurri Live’ sarà condotta da Barbara Cirillo e Federico Mosca, i primi due ospiti saranno Ivan Provedel e Guglielmo Vicario. I due portieri, freschi di prima convocazione in Nazionale maggiore, interagiranno con i tifosi, che potranno inviare le loro domande in live chat. ‘Azzurri Live’ sarà trasmessa in diretta streaming sui profili Facebook, Instagram, Twitch, Twitter e YouTube della Nazionale. Il secondo appuntamento è previsto per le ore 11 di mercoledì 21 ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) “Martedì alle ore 11 debutterà, trenta minuti indal Centro Tecnico Federale diin compagnia dei calciatori della Nazionale per raccontare il dietro le quinte del raduno azzurro e non solo”. Lo fa sapere la FIGC con una nota. ”sarà condotta da Barbara Cirillo e Federico Mosca, i primi due ospiti saranno Ivan Provedel e Guglielmo Vicario. I due portieri, freschi di prima convocazione in Nazionale maggiore, interagiranno con i tifosi, che potranno inviare le loro domande in live chat.sarà trasmessa instreaming sui profili Facebook, Instagram, Twitch, Twitter e YouTube della Nazionale. Il secondo appuntamento è previsto per le ore 11 di mercoledì 21 ...

matteosalvinimi : Qui c'è l'Italia che sogna, che spera e che guarda avanti! #Pontida22 - graziano_delrio : “L’Europa non è un incidente della storia” diceva Sassoli. Non c’è spazio per chi non rispetta i diritti, per chi è… - cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - ilClito_Ride : @LiaQuartapelle @OlafScholz @pdnetwork @EnricoLetta C’è chi fornisce armi a delle milizie neonaziste appartenenti a… - tripleghy : RT @Moonlightshad1: In Italia c'è un problema enorme nel racconto mediatico della violenza di genere, ed è quello che crea poi quella diffi… -