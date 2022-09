ItalExit si prepara per le elezioni politiche

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 19 settembre 2022) PINETO (TE) –siper le ormai imminenti, visto che si andrà alle urne alla fine di questa settimana, cioè domenica 25 settembre. Il partito fondato dal giornalista Gianluigi Paragone, senatore eletto in questa legislatura con il Movimento 5 Stelle, sarà in prima fila, fra le altre cose, per la difesa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Casaleggio sulla politica, in ricordo del padre Di Maio spinge per le “aggregazioni locali” Acerbo sulle: “Dite a Conte che lo sbarramento al 10% non esiste”, dopo anni di governi tecnici gli italiani scelgono l’astensionismo attivo? Gianluca Vacca contro Conte: “Usa i comizi di piazza per attaccare le ...