IT-Alert | l’app della Protezione civile finanziata ma mai completata | che poteva salvare delle vite nell’alluvione delle Marche

(Di lunedì 19 settembre 2022) Sbloccate il vostro smartphone. Andate nelle impostazioni, cliccate su «notifiche» e scorrete fino in fondo. Sorpresa: a vostra insaputa, durante un aggiornamento del software, è stata attivata l’opzione IT-. Di cosa si tratta? È un sistema di allarme pubblico che sfrutta le celle telefoniche di una determinata area geografica per avvertire la popolazione «in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso». Sui cellulari dei cittadini in pericolo, dovrebbe apparire una notifica istantanea, accompagnata da un segnale sonoro. Una direttiva europea imponeva che un servizio di allerta pubblico per cellulari fosse implementato entro il 21 giugno 2022. In Italia – a differenza di Paesi come Francia e Olanda – non è stato ancora attivato, nonostante del sistema IT-si faccia menzione nel decreto legge del 18 aprile 2019, nel ...