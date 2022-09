Isola di Ponza | ritrovati in fondo al mare i resti dell’antica villa romana

(Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – Se la nostra terra continua a rivelare bellezze risalenti all’antichità, il nostronon è certo da meno. Sempre nuovi reperti riemergono infatti lungo le nostre coste così come sui fondali adiacenti alle isole italiane. L’ultima scoperta è avvenuta a, la bellissimalaziale gettonatissima dai turisti durante il periodo estivo. I sommozzatori della Guardia di Finanza hanno recuperato idell’di. A sette metri di profondità, i subacquei delle Fiamme Gialle hanno recuperato una serie di lastre in terracotta, risalenti alla piena età di Augusto, forse quando ancora doveva divenire imperatore di Roma, tra il 50 a.C e la prima metà del I secolo ...

Nelle acque dell'isola di Ponza, proprio davanti alle Grotte di Pilato, suggestivo complesso di caverne scavate a livello del mare, i sub della Stazione Navale di Civitavecchia hanno recuperato lastre di terracotta epoca romana. Si tratta di decorazioni a rilievo raffiguranti la cosiddetta 'donna fiore', motivo databile tra il II secolo e la fine del I secolo a.c.