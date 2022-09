Iran, la polizia usa gli idranti contro i manifestanti che protestano per la morte di Mahsa Amini – Il video (Di lunedì 19 settembre 2022) Divampano le proteste in piazza in Iran dopo la morte di Mahsa Amini. La giovane 22enne, originaria del Kurdistan, è morta dopo essere stata arrestata e picchiata dalla polizia in Iran per non aver indossato correttamente lo hijab, il cui uso è obbligatorio per tutte le bambine, giovani e donne Iraniane a partire dai 7 anni d’età. Le prime proteste sono iniziate durante i funerali di Mahsa Amini, quando centinaia di persone sono scese in piazza al grido di «morte al dittatore», in riferimento all’Ayatollah Ali Khamenei. Durante le manifestazioni in tutto il paese molte donne si sono tolte il velo e lo hanno alzato in aria o bruciato come segno di protesta. Durante una manifestazione nella città di Saqqez, nell’Ovest ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) Divampano le proteste in piazza indopo ladi. La giovane 22enne, originaria del Kurdistan, è morta dopo essere stata arrestata e picchiata dallainper non aver indossato correttamente lo hijab, il cui uso è obbligatorio per tutte le bambine, giovani e donneiane a partire dai 7 anni d’età. Le prime proteste sono iniziate durante i funerali di, quando centinaia di persone sono scese in piazza al grido di «al dittatore», in riferimento all’Ayatollah Ali Khamenei. Durante le manifestazioni in tutto il paese molte donne si sono tolte il velo e lo hanno alzato in aria o bruciato come segno di protesta. Durante una manifestazione nella città di Saqqez, nell’Ovest ...

