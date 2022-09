"Io minacciato ogni giorno". Salvini smaschera i veleni della sinistra (Di lunedì 19 settembre 2022) Matteo Salvini scoperchia il velo dell'ipocrisia sulle modalità con cui si sta realizzando questa campagna elettorale. Insulti, minacce e un clima d'odio alimentato dai veleni della sinistra contro gli avversari. Matteo Salvini ne parla al Micam Milano 2022, la fiera internazionale dedicata alla calzatura in corso a Rho Fiera Milano. «Di insulti e minacce ne ricevo quotidianamente. Mi dispiace che qualcuno a sinistra alimenti questo clima. L'emergenza è aiutare gli italiani a pagare le bollette - ha detto il leader della Lega commentando l'allarme lanciato dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni relativamente ai rischi di forti tensioni durante l'ultima settimana di campagna elettorale - Ieri abbiamo fatto la più grande manifestazione di piazza di questa ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Matteoscoperchia il velo dell'ipocrisia sulle modalità con cui si sta realizzando questa campagna elettorale. Insulti, minacce e un clima d'odio alimentato daicontro gli avversari. Matteone parla al Micam Milano 2022, la fiera internazionale dedicata alla calzatura in corso a Rho Fiera Milano. «Di insulti e minacce ne ricevo quotidianamente. Mi dispiace che qualcuno aalimenti questo clima. L'emergenza è aiutare gli italiani a pagare le bollette - ha detto il leaderLega commentando l'allarme lanciato dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni relativamente ai rischi di forti tensioni durante l'ultima settimana di campagna elettorale - Ieri abbiamo fatto la più grande manifestazione di piazza di questa ...

