Inter | Marotta pensa a un cambio nello staff

pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - MassiNerazzurro : @Inter Imbarcate su un aereo anche Marotta e Ausilio. Solo andata. - infoitinterno : Cassano tuona contro Zhang e Marotta: “Devono dirlo ai tifosi dell’Inter!” - italianfag23 : RT @mass_brock: ?????? #INTER: la società ha già avviato contatti con Dejan #Stankovic. Marotta ha chiesto espressamente all'ex centrocampista… - bedconejo : RT @mass_brock: ?????? #INTER: la società ha già avviato contatti con Dejan #Stankovic. Marotta ha chiesto espressamente all'ex centrocampista… -

Cittaceleste.it

Dopo essere riusciti a respingere gli assalti delle grandi d'Europa in estate,e Ausilio ... Calciomercato, il City bussa per Skriniar Skriniar © LaPressePep Guardiola, nonostante gli ...L'amministratore delegato dell'Beppee Simone Inzaghi hanno in programma un incontro per discutere la delicata situazione del club Come citato da Repubblica, il tecnico dell'Simone Inzaghi e Beppe... Inter News / Marotta già scatenato sul mercato: “Contatti in corso” Giovanni Fabbian, giovanissimo centrocampista in prestito alla Reggina, sta impressionando in Serie B: le ultimissime notizie ...Dopo la terza sberla di Udine (la quarta se si aggiunge quella rimediata dal Bayern) pare quasi inutile continuare a discettare dell’atteggiamento dei ...