Inter, la Curva Nord contro i giocatori: «La tolleranza è finita, dopo le Nazionali si cambia registro» – FOTO (Di lunedì 19 settembre 2022) La Curva Nord dell’Inter ha voluto esprimere il proprio pensiero con un comunicato sui social, che difende l’allenatore e attacca i giocatori La Curva Nord dell’Inter ha voluto esprimere il proprio pensiero con un comunicato sui social, che difende l’allenatore e attacca i giocatori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Curva Nord Milano – CN69 ®? (@cn69 official) «La tolleranza è finita. L’allenatore ha sicuramente fatto degli errori, ma non c’è nessun alibi per i giocatori che in queste situazioni ci sguazzano anteponendo il proprio ego al gruppo. A noi questo non va bene, al rientro dalle ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Ladell’ha voluto esprimere il proprio pensiero con un comunicato sui social, che difende l’allenatore e attacca iLadell’ha voluto esprimere il proprio pensiero con un comunicato sui social, che difende l’allenatore e attacca i. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daMilano – CN69 ®? (@cn69 official) «La. L’allenatore ha sicuramente fatto degli errori, ma non c’è nessun alibi per iche in queste situazioni ci sguazzano anteponendo il proprio ego al gruppo. A noi questo non va bene, al rientro dalle ...

ZonaBianconeri : RT @Peppe90898887: Comunicato curva nord Inter. Me ne aspetto uno in egual modo da parte della curva sud della #Juventus. Non può sempre e… - JFCmarco : RT @Peppe90898887: Comunicato curva nord Inter. Me ne aspetto uno in egual modo da parte della curva sud della #Juventus. Non può sempre e… - BorisJo_ker : RT @marifcinter: #Inter,Curva Nord:'Tolleranza finita.L'allenatore ha sicuramente fatto errori ma nessun alibi per i giocatori che, da che… - Peppe90898887 : Comunicato curva nord Inter. Me ne aspetto uno in egual modo da parte della curva sud della #Juventus. Non può sem… - BagnardiViviano : @Lory31511460 Allora non ci conosciamo.. sono di Bari e sono abbonato in curva dal 2010,mi faccio ore di viaggi, ae… -