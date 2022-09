Inter, Colonnese durissimo: ‘Vergognosa, difesa da Mai dire gol’ (Di lunedì 19 settembre 2022) Ciccio Colonnese commenta duramente, a Tutti Convocati, la sconfitta dell’Inter contro l’Udinese: “Bisogna stare zitti, se... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) Cicciocommenta duramente, a Tutti Convocati, la sconfitta dell’contro l’Udinese: “Bisogna stare zitti, se...

sportli26181512 : Inter, Colonnese durissimo: ‘Vergognosa, difesa da Mai dire gol’: Ciccio Colonnese commenta duramente, a Tutti Conv… - RomeLukaku90 : RT @calciomercatoit: ????? L'ex Francesco Colonnese spara a zero sull'#Inter di #Inzaghi dopo la sconfitta contro l'#Udinese ?? Siete d'acco… - calciomercatoit : ????? L'ex Francesco Colonnese spara a zero sull'#Inter di #Inzaghi dopo la sconfitta contro l'#Udinese ?? Siete d'a… - interliveit : ??Non solo #Inzaghi, anche i giocatori nel mirino. ???Ciccio Colonnese a @tutticonvocati: 'Se hanno un po' d'orgogli… - InterWhatsup : Ex-Nerazzurri Defender Francesco Colonnese: 'Shameful Inter Performance Against Udinese, Fell Apart In Defense'… -