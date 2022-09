Instagram lancia in Italia la supervisione dei genitori (Di lunedì 19 settembre 2022) Arrivano in Italia una serie di funzioni con cui i genitori possono monitorare cosa accade ai figli su Instagram. Già disponibili negli Stati Uniti dallo scorso marzo, adesso vengono rilasciate in altri mercati, tra cui quello Italiano, nell'ottica di avvicinare ai più giovani padri, madri ed educatori. La premessa d'obbligo per scoprire l'esperienza online degli adolescenti riguarda il patto che deve esserci tra le parti: niente autoritarismi o imposizioni, che tenderebbero a generare l'effetto boomerang, bensì spazio al dialogo per trovare un punto d'incontro e condividere la vita sulla piattaforma più gettonata dagli adolescenti insieme a TikTok. La funzione supervisione dei genitori su Instagram passa, infatti, dal consenso dei minori (che si può disattivare in ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 settembre 2022) Arrivano inuna serie di funzioni con cui ipossono monitorare cosa accade ai figli su. Già disponibili negli Stati Uniti dallo scorso marzo, adesso vengono rilasciate in altri mercati, tra cui quellono, nell'ottica di avvicinare ai più giovani padri, madri ed educatori. La premessa d'obbligo per scoprire l'esperienza online degli adolescenti riguarda il patto che deve esserci tra le parti: niente autoritarismi o imposizioni, che tenderebbero a generare l'effetto boomerang, bensì spazio al dialogo per trovare un punto d'incontro e condividere la vita sulla piattaforma più gettonata dagli adolescenti insieme a TikTok. La funzionedeisupassa, infatti, dal consenso dei minori (che si può disattivare in ...

