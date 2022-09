“Innamorati e felici”. Roberta Di Padua, le foto col cavaliere fuori da UeD (Di lunedì 19 settembre 2022) Roberta Di Padua è tornata a UeD. E già si frequenterebbe con Alessandro Vicinanza, il cavaliere “ex” di Ida Platano. Il programma di Maria De Filippi non è ancora in onda (la data di inizio è slittata a martedì 20 settembre 2022 per via dei funerali della regina Elisabetta), ma le indiscrezioni volano. A riportarle è Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover e, appunto, riguardano anche la dama che è stata fidanzata con Riccardo Guarnieri e da tempo era assente da UeD. Che “ha deciso di accettare la proposta di Alessandro e usciranno a cena”. Roberta Di Padua Alessandro beccati insieme In studio i due, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno raccontato della cena trascorsa insieme e in studio hanno deciso di interrompere ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022)Diè tornata a UeD. E già si frequenterebbe con Alessandro Vicinanza, il“ex” di Ida Platano. Il programma di Maria De Filippi non è ancora in onda (la data di inizio è slittata a martedì 20 settembre 2022 per via dei funerali della regina Elisabetta), ma le indiscrezioni volano. A riportarle è Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover e, appunto, riguardano anche la dama che è stata fidanzata con Riccardo Guarnieri e da tempo era assente da UeD. Che “ha deciso di accettare la proposta di Alessandro e usciranno a cena”.DiAlessandro beccati insieme In studio i due,Die Alessandro Vicinanza hanno raccontato della cena trascorsa insieme e in studio hanno deciso di interrompere ...

