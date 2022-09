Infortunio Tonali, le ultime sul centrocampista: sospiro di sollievo per il Milan (Di lunedì 19 settembre 2022) Niente di grave per Sandro Tonali: le ultime raccolte da MilanNews24 sul centrocampista rossonero Ultimi aggiornamenti sull’Infortunio di Sandro Tonali. Come appreso da MilanNews24 infatti, il centrocampista accusa un leggero affaticamento muscolare che verrà trattato direttamente dai medici della Nazionale. Il peggio sembra essere alle spalle per l’ex bresciano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Niente di grave per Sandro: leraccolte daNews24 sulrossonero Ultimi aggiornamenti sull’di Sandro. Come appreso daNews24 infatti, ilaccusa un leggero affaticamento muscolare che verrà trattato direttamente dai medici della Nazionale. Il peggio sembra essere alle spalle per l’ex bresciano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milannews24_com : MN24 – Infortunio #Tonali, le ultime sulle condizioni del centrocampista - sportli26181512 : Italia, Mancini: 'Carenza attaccanti problema non da poco': Il Ct della Nazionale azzurra annuncia il forfait di Ve… - rtl1025 : ?? Prime defezioni per la #Nazionale di Roberto #Mancini. Al primo giorno di ritiro a Coverciano, in vista del dopp… - rossonword : @Tonaliano_ dio po diaz game changer, benna meglio di tonali e krunic post infortunio sembra ancor più forte (seppu… - diohakane : @_talebanikov Come dimenticare il tweet in cui godeva per l'infortunio di Tonali, da lì in poi la Juve ha avuto due… -