Infortunio Politano | l’agente fa chiarezza in diretta sulla convocazione in Nazionale

(Di lunedì 19 settembre 2022) Risultato come uno dei migliori in campo nella sfida di ieri contro il Milan, si attendono novità sulle sue condizioni dopo il problema alla caviglia accusato dopo un contrasto nel corso del secondo tempo, che lo ha costretto a uscire anzitempo dal terreno di gioco. A fare il punto della situazione è stato il suo agente, Mario GIuffredi, ai microfoni dell’emittente ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli: “Oggi ci saranno ultriori aggiornamenti con le visite che farà in”, ha annunciato il procuratore. “I rigori calciati danelle ultime due partite sono l’ennesima dimostrazione di coraggio e personalità di questo ragazzo. Ha segnato in entrambi i casi nonostante fossero due palloni molto pesanti”. Poi, ha aggiunto: “Tra il finale dell’anno scorso e l’inizio di questo ritiro ho avuto diversi confronti ...

