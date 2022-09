Infortunio Musso, che spavento per il portiere dell’Atalanta. La situazione (Di lunedì 19 settembre 2022) Durante Roma Atalanta il portiere nerazzurro Juan Musso ha riscontrato un trauma cranico per via dello scontro con Demiral Ieri Juan Musso è stato protagonista al 3? minuto di Roma Atalanta: scontro con Demiral e sostituzione per Infortunio. Semplice botta? No, bensì un vero e proprio trauma cranico che lo ha tenuto ricoverato al Policlinico Gemelli. Attualmente quali sono le sue condizioni? Secondo quanto risulta da Sky Sport, il ragazzo ora sta bene e rientrerà a Bergamo il prima possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Durante Roma Atalanta ilnerazzurro Juanha riscontrato un trauma cranico per via dello scontro con Demiral Ieri Juanè stato protagonista al 3? minuto di Roma Atalanta: scontro con Demiral e sostituzione per. Semplice botta? No, bensì un vero e proprio trauma cranico che lo ha tenuto ricoverato al Policlinico Gemelli. Attualmente quali sono le sue condizioni? Secondo quanto risulta da Sky Sport, il ragazzo ora sta bene e rientrerà a Bergamo il prima possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

