Industria calzaturiera | nel I semestre vola l’export in Campania +21 | 7% Ma ancora lontani i livelli pre Covid

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il comparto calzaturiero italiano continua nella sua ripresa segnando nel primodell’anno – dopo il +18,7% a consuntivo 2021 – un’ulteriore crescita nel fatturato (+14,5% nel campione di Associati contattati). I dati emergono dall’ultimo report del Centro Studi di ConfModa per Assocalzaturifici, divulgato al salone internazionale delle calzature Micam, in corso a Fiera Milano, che evidenzia inoltre recuperi in valore a doppia cifra sia sul fronte delche negli acquisti delle famiglie italiane. Innel primo2022 il numero di imprese attive (tra calzaturifici e produttori di parti) ha registrato, secondo i dati di Infocamere-Movimprese, un calo di -2 aziende, trae artigianato, accompagnato da un saldo positivo di +272 addetti. Per ...