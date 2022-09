In una Londra blindata i funerali di stato della Regina Elisabetta – DIRETTA VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) Londra – E’ arrivato il giorno dei solenni funerali di stato per la Regina Elisabetta. Chiusa la camera ardente della sovrana defunta a Westminster Hall, alle 8 al rintocco del Big Ben, la Gran Bretagna si è raccolta in un minuto di silenzio. Nel frattempo è stata aperta l’abbazia di Westminster, dove si terranno le esequie, per permettere a tutti i partecipanti di prendere posto. In questi giorni migliaia e migliaia di persone hanno dato l’ultimo saluto alla sovrana, morta l’8 settembre scorso all’età di 96 anni. Imponenti le misure di sicurezza a Londra per l’addio, con centinaia di leader del mondo che partecipano ai funerali dopo dieci giorni di lutto. Terminato il funerale, il feretro verrà condotto all’arco di Wellington lungo un percorso di 2,4 ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 19 settembre 2022)– E’ arrivato il giorno dei solennidiper la. Chiusa la camera ardentesovrana defunta a Westminster Hall, alle 8 al rintocco del Big Ben, la Gran Bretagna si è raccolta in un minuto di silenzio. Nel frattempo è stata aperta l’abbazia di Westminster, dove si terranno le esequie, per permettere a tutti i partecipanti di prendere posto. In questi giorni migliaia e migliaia di persone hanno dato l’ultimo saluto alla sovrana, morta l’8 settembre scorso all’età di 96 anni. Imponenti le misure di sicurezza aper l’addio, con centinaia di leader del mondo che partecipano aidopo dieci giorni di lutto. Terminato il funerale, il feretro verrà condotto all’arco di Wellington lungo un percorso di 2,4 ...

