In pochissimi sanno che è in Italia: il luogo in cui l’uomo ingannò il Diavolo (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono in pochissimi a saperlo ma in Italia esiste il Ponte del Diavolo, un luogo misterioso e particolare da non perdere assolutamente. Scopriamo dove si trova e cosa ha di così speciale In provincia di Lucca, esattamente a 20 chilometri, sorge il Borgo a Mozzano dove c’è il fiume Serchio. Un paesaggio molto particolare e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono ina saperlo ma inesiste il Ponte del, unmisterioso e particolare da non perdere assolutamente. Scopriamo dove si trova e cosa ha di così speciale In provincia di Lucca, esattamente a 20 chilometri, sorge il Borgo a Mozzano dove c’è il fiume Serchio. Un paesaggio molto particolare e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SIX_JLeno : @MatteScm No sono ottimi giocatori, in pochissimi sanno gestirsi da soli, solo ronaldo, haaland, kroos, gente così,… - DominiciRosella : @radionowher Sono pochissimi quelli che vanno dove sanno che saranno contestati. Anzi nessuno.con o senza scorta - _sofia_cal_ : RT @amorsisulcuore: Il modo che ha Luca D’Alessio di tenere il palco è un modo assurdo. Lo fa suo, ma allo tempo stesso è anche di tutte l… - Lostsoul752 : @FreddoniM @Paroledipaola @matteorenzi A cosa servono i navigator pagati per non fare niente? Ha trovato lavoro a p… - helaaria : @GallinariSimona @Michelaarancino @idiota_di_doman Credimi tanti non sanno che si resta incinta anche con il coito… -