Ilary Blasi tira in ballo Belen Rodriguez | questione di corna | ecco cosa è successo

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - DonnaGlamour : Ilary Blasi, spuntano “delle corna” su Instagram: messaggio a Totti? - Lory99Cr99 : @noemiofficial @OfficialASRoma Pensavo fosse ilary blasi - gianlu_79 : RT @gianlu_79: TALK su Totti e Ilary Blasi con ROBERTO D’AGOSTINO h.16.26 sh.20.06% con 2.101mila; WALTER VELTRONI e FEDERICA CAPPELLETTI… -

La storia (finita) tra Francesco Totti econtinua a tenere banco. Solo poche ore fa vi abbiamo raccontato, in esclusiva, dell'arrivo di un investigatore privato che sarebbe stato assoldato da. Ma adesso la separazione ...pubblica le corna: è una replica all'intervista di Francesco Totti Argomenti trattatipubblica le corna: replica a Tottiparla di corna grazie ad Andy Warhol Le ...Ilary Blasi pubblica una foto ironica su Instagram e tagga Belen Rodriguez. Il chiaro riferimento all’infedeltà di Francesco Totti provoca ilarità sui social.Curiosa serie di stories social per Ilary Blasi che potrebbe aver mandato una frecciatina all'ormai ex marito Francesco ...