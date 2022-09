Ilary Blasi | l’avvocato risponde a D’Agostino | «Messaggi erotici? Non esistono e non sono mai esistiti»

(Di lunedì 19 settembre 2022)a Robertoe lo fa tramite il suo avvocato, Alessandro Simeone. Il fondatore di Dagospia, ospite oggi di Domenica In, aveva parlato di ‘’, in riferimento alla separazione travagliata tra la showgirl e l’ex calciatore Francesco Totti, che siseparati dopo vent’anni di matrimonio. In una nota, Simeone smentisce le parole di: «Con riferimento a parte delle dichiarazioni rese oggi da Robertodurante la trasmissione Domenica In», scrive il legale, «precisa che nonnèmai’ scambiati della sua assistita con soggetti terzi». L'articolo proviene ...

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - IncontriClub : I legali di Ilary smentiscono D’Agostino: “Totti ha messaggi osé di Ilary” - EmilioBerettaF1 : Totti-Blasi, messaggi erotici sulla chat di Ilary. L'avvocato smentisce: 'Falso, non esistono'… - BITCHYFit : Messaggi piccanti di Ilary ad altri uomini? Interviene l’avvocato della Blasi -

... che affiancherà il suo legale Antonio Conte ) ci sono anche alcuni screen shot dei messaggi hot diall'amante e il video della sicurezza della banca nel quale si vedrebbe la showgirl e ...Ospitato a Domenica In sulla crisi tra Francesco Totti e, Alex Nuccetelli ha voluto prendere le difese dell'ex calciatore ed eterno capitano della Roma dopo un intervento di Roberto D'Agostino di Dagospia , dichiarando che 'Totti non giura sui ...Roberto D'Agostino è un fiume in piena a Domenica In e parla dei presunti messaggi erotici di Ilary Blasi e il furto dei Rolex di Totti ...Il legale dell’ex moglie di Francesco Totti ha smentito quanto dichiarato da Roberto D’Agostino a Domenica In Ilary Blasi ha smentito, tramite il suo avvocato… Leggi ...