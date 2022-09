Ilary Blasi, interviene l’avvocato che nega una notizia sul suo conto (Di lunedì 19 settembre 2022) interviene l’avvocato di Ilary Blasi Nella giornata di ieri a Domenica In è stato ospite Roberto D’Agostno, il quale ha lanciato una grossa indiscrezione riguardante Ilary Blasi e i presunti tradimenti. Ecco quello che riporta anche il profilo Pipol Gossip: Totti ha gli screenshot dei messaggi erotici di Ilary e il video di lei che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 settembre 2022)diNella giornata di ieri a Domenica In è stato ospite Roberto D’Agostno, il quale ha lanciato una grossa indiscrezione riguardantee i presunti tradimenti. Ecco quello che riporta anche il profilo Pipol Gossip: Totti ha gli screenshot dei messaggi erotici die il video di lei che L'articolo proviene da Novella 2000.

